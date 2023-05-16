"الإتيكيت والبروتوكول".. دورة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية بسوهاج

ونقل نائب المحافظ تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يعقد لأول مرة لتدريب عمال الخدمات المعاون، موجها بالاهتمام بالدورات التدريبية وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لجميع الفئات، خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه أوضح مدير عام الموارد البشرية، أن الدورة مدتها ثلاث أيام بدءًا من 15 وحتى 17 مايو الجاري، لـ 33 من المتدربين، مشيرا إلى أن التدريب مجاني، والمدربين متطوعين، ويتخلل الدورة تدريب مجاني بأكبر الفنادق السياحية بالمحافظة؛ للتدريب العملي على قواعد وفنون الإتيكيت والبروتوكول.

كما شهد " القاضي " ختام البرنامج التدريبي" تأهيل القيادات النسائية " والمقدم من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ للقيادات النسائية العاملات بمختلف الجهات والوزارات بسوهاج، و المنعقد بديوان عام المحافظة، حيث استمع إلى عرض مختصر عن المشروعات المقدمة من كل مجموعة داخل الدورة، وعرض مقترحات تطوير العمل بقطاعات المحافظة، وأماكن عملهم، وآراء المتدربات حول البرنامج التدريبي .