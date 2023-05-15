وكيل أوقاف الإسكندرية يستقبل طالبين متفوقين فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية، طالبين متفوقين فى حفظ وتلاوة القران الكريم، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف ومنهجها الوسطى المستنير، في تبني أصحاب المواهب والنماذج المتميزة.

وقال بيان الأوقاف، إن اللقاء شمل الطالب محمد عاصم، والطالب أحمد عاصم، وولي أمرهما، (أسرة قرآنية) من حفظة كتاب الله عز وجل بأحكام التلاوة والتجويد، وحثهم وكيل أوقاف الإسكندرية على الاستمرار، وأنه سيظل بجانبهم حتى يحققون أهدافهم ويعم النفع على المجتمع.

يذكر أن اجتمع الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية اليوم، بمديرى الإدارات، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار الاستعداد لتكثيف النشاط الصيفي والتثقيفي والتوعوي والمجتمعي.

وقال بيان الأوقاف اليوم، إن الاجتماع طارئ أكد فيه على حرص وزارة الأوقاف وإصرارها على نشر صحيح وتعاليم الدين الحنيف وتحصين عقول الأطفال والشباب من الأفكار المضللة وذلك من خلال بدأ العديد من الأنشطة الصيفية بالمساجد بدأ من النشئ والأطفال حتى مختلف المراحل العمرية من الجمهور مؤكدا أن على الجميع المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة بما يحقق الأهداف المرجوة من وراء هذه الأنشطة ويحقق الأمن الفكري للمجتمع وزيادة الوعي الديني والتثقيفي.

وأكد وكيل اوقاف الإسكندرية أنه سيقوم بمتابعة هذه الأنشطة متابعة شخصية مؤكدا أنه لا تهاون مع مهمل أو مقصر أو كسول.