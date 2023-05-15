وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يتفقد النشاط الصيفى للطفل بمساجد المحافظة

وقال بيان الاوقاف اليوم إن وكيل الأوقاف بالإسكندرية التقي بالطفل عبد الرحمن أصغر الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي صاحب الصوت الحسن بمسجد رمضان شحاته بإدارة الجمرك، كما التقي بالمشاركين بالنشاط الصيفي بمسجد الطابية بالمنتزه.

يذكر أن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية اجتمع اليوم بمديرى الإدارات بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار الاستعداد لتكثيف النشاط الصيفي والتثقيفي والتوعوي والمجتمعي .

وقال بيان الأوقاف اليوم إن الاجتماع طارئا أكد فيه على حرص وزارة الأوقاف وإصرارها على نشر صحيح وتعاليم الدين الحنيف وتحصين عقول الأطفال والشباب من الأفكار المضللة وذلك من خلال بدأ العديد من الأنشطة الصيفية بالمساجد بدأ من النشئ والأطفال حتى مختلف المراحل العمرية من الجمهور مؤكدا أن على الجميع المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة بما يحقق الأهداف المرجوة من وراء هذه الأنشطة ويحقق الأمن الفكري للمجتمع وزيادة الوعي الديني والتثقيفي.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أنه سيقوم بمتابعة هذه الأنشطة متابعة شخصية، مؤكدا أنه لا تهاون مع مهمل أو مقصر أو كسول.