هيئة الإذاعة اليابانية: تقديم مساعدات للدول النامية ضمن مسودة قمة "السبع"

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تضمن إعلان مسودة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع اقتراحا لتقديم مساعدات اقتصادية وأخرى للدول الناشئة والنامية في مجالات مثل التغير المناخي والطاقة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن يبحث زعماء القمة العلاقات مع الدول المعروفة إجمالا بـ "الجنوب العالمي"، بالإضافة إلى الصراع الروسي الأوكراني الذي أسفر عن ارتفاع أسعار الطاقة، والوضع في منطقة المحيط الهادئ الهندي، وسيتم نشر نتائج المناقشات في إعلان القمة .



وتدعو المسودة إلى التسريع العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 على أقصى تقدير، كما ستساعد دول مجموعة السبع في الدول النامية والناشئة للتحول إلى اقتصاد سيار مستدام يكون مرنا ضد التغير المناخي، بطرق متنوعة وعملية تناسب وضع كل دولة.



وتخطط اليابان دعم دول "الجنوب العالمي"، وتوازن علاقة كل دولة مع روسيا والصين، كما تعكس المسودة اهتمام طوكيو للأوضاع المتنوعة للبلاد في جنوب الكرة الأرضية.