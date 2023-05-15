مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران دولية أوروبية.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الاثنين 8 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت حتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أن الـ 8 رحلات تصل منها رحلتين من إيطاليا، ورحلتين من التشيك، ورحلتين من ألمانيا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية.

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية، فإن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وإيطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.