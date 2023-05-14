مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران من ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم، أن الـ 25 رحلة تصل منها 5 رحلات من إيطاليا، و6 رحلات من بولندا، و5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخري من سويسرا، ورحلتين داخليتين.

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية، أن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وإيطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.