اليوم السابع
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طلاب الثانوى الأزهرى يختتمون غدا امتحاناتهم بالأدب والنصوص والقافية

الإثنين، 15 مايو 2023 07:40 م
طلاب الثانوى الأزهرى يختتمون غدا امتحاناتهم بالأدب والنصوص والقافية امتحانات - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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تختتم غدا الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى بقسميهما الأدبى والعلمى، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والجبر، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم الادبى امتحاناتهم فى مادتى الادب والمطالعة والنصوص والعروض والقافية.

 

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى: "يمتحن المبصرون شفهياً فى حفظ القرآن الكريم وتجويده/ المطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهياً فى جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة".

 

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

 

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

 

وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

 

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.


قطاع المعاهد الازهرية

النقل الثانوى

الثانوي الازهري

البلاغة



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