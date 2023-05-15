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تنطلق السبت.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

الإثنين، 15 مايو 2023 01:29 م
تنطلق السبت.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، والمقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبحسب جدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الموافق 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين الموافق 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، ويوم الأربعاء الموافق 24 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة توجيهات عامة لمختلف الإدارات التعليمية بشأن ضبط العملية الامتحانية، منبهة على إعلان جداول الامتحانات في مكان ظاهر بمقار اللجان، وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات، ومنع دخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

وشددت على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان، وعدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة، بالإضافة إلى عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

ونبهت المديرية على إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس، وعدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة، وعدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

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