ضبط 24.5 طن قمح مهرب قبل بيعه فى السوق السوداء بمطروح

أحمد الزغبى

شنت محافظة مطروح، حملات رقابية على الأسواق، للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية، نظمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق .

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،باستمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة لمنع أي احتكار او تصرفات غير قانونية أو تجاوزات خاصة للسلع والمنتجات الرئيسية ،ومتابعة المعروض من السلع الغذائية ومنع أي تجاوزات أو احتكار للسلع .

ومن جانبها أكدت، المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه مع استمرار الحملات التموينية النشاط الرقابى المكثف بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين بمطروح، أسفرت حملة تموينية اليوم عن ضبط كمية من الأقماح المهربة 24.5 طن، وكذلك كمية من السولار 1.5طن بغرض بيعها بالسوق السوداء ،كما تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر بكمية 11كجم ضمن عدد 19 محضر تموينى، بالإضافة إلى أنه تم الدفع بحملة تموينية أخرى بمعرفة مدير إدارة تموين العلمين، تحرر عنها عدد 6 مخالفات تموينية ليصل إجمالي المخالفات المحررة 19 مخالفة تموينية.

وكانت المخالفات عبارة عن مخالفة حيازة أقماح محلية بدون تصريح، ومخالفة حيازة مادة السولار المدعم ، ومخالفة عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ،وكذلك مخالفة بيع خبز بلدي خارج المنظومة، و4 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز، و3 مخالفات عدم نظافة أدوات العجين والغرف المستخدمة في إنتاج الخبز، و3 مخالفات أخرى إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية .

وأوضحت مدير التموين بمطروح، أنه تم التحفظ على المضبوطات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.