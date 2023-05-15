الموجة 21 تسترد 31 ألف متر من أراضى أملاك الدولة فى مطروح

كتب -أحمد الزغبي

شنت محافظة مطروح، حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، وضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن (الموجة 21)، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بإزالة 98 حالة تعد على أراضى الدولة بمطروح، بمساحة 31 ألف و285م2 خلال الموجة 21 التي تنفذها محافظة مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أن مدن ومراكز المحافظة، شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ضمن الموجة 21، خلال المرحلة الأولى، ضمت إزالة 98 حالة تعدى بجميع مدن المحافظة، واسترداد مساحة 31 الف و285 م 2بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية و الوحدات المحلية ، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، ، بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة مناشدا المواطنين بعدم التعدى والشروع في البناء المخالف، مشيرا ،أنه سيتم متابعة ورصد حالات التعدي علي أملاك الدولة ، عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أول بأول وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي في مهدها ، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناءات.



