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انتهاء تصنيع مهمات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بنسبة 80%

الإثنين، 15 مايو 2023 07:43 م
انتهاء تصنيع مهمات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بنسبة 80% وزارة الكهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تصنيع مهمات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية انتهت بنسبة 80% حتى الآن، موكدا أنه جارى الانتهاء من تصنيع باقى المهمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المهمات التي تم الانتهاء من تصنيعها خاصة بالكابلات البحرية ومحطات المحولات والكابلات الأرضية، موضحا أن الجانبين المصرى والسعودى يسابقان الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

 

وتابع المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، انتهت من تجارب أبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، موكدا أنه تم التأكد من نجاح التجارب وإنهاء كافة المشاكل الفنية بها.

 

وأضاف المصدر، أنه جارى البدء في تركيب أبراج النقل خلال الأسبوع المقبل بعد التأكد من نجاحها، موضحا أنه جارى البدء في أعمال الصبة الخرسانية الخاصة بأول محطة محولات بمدينة بدر.

 

وتابع المصدر، أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 آلاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.


الكهرباء

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه

الربط الكهربائى

اليوم السابع بلس



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