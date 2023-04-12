وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع سيسهم في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع تناول فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.. واطلع الجانب العراقي على الإصلاحات المالية والتنظيمية التي شهدها قطاع الكهرباء في السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.