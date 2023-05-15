اعتماد 3 منشآت لطب الأسرة بالإسماعيلية طبقًا للمعايير المعترف بها دوليًا

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح ثلاث منشآت طب أسرة تابعين لها بمحافظة الإسماعيلية ، في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة ثلاث سنوات.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد شملت مركزي طب أسرة «الشهداء ، السلام » إضافة إلى «وحدة طب أسرة العهدة »، ولذلك يصل إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الإسماعيلية إلى 9 منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقًا للمعايير القومية GAHAR، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة، قدمت المنشآت الثلاث حوالي 406 آلاف خدمة رعاية أولية، شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، الباطنه ، الأطفال ، الصحة الانجابية ، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء ، مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، التثقيف الصحي، حيث تعد منشآت طب الأسرة هي بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة.

واستكمل البيان، يخدم مركزي طب أسرة «الشهداء ، السلام » و «وحدة طب أسرة العهدة »، الحاصلين على درجة الاعتماد ما يقرب من 202 ألف نسمة، من قاطني محافظة الإسماعيلية من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بالمنشآت الثلاث، وكل من ساهم في الوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).

مؤكدًا أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كافة منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.