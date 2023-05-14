محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات اليومية للنظافة وتجميل الحدائق.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تم اليوم الأحد تنفيذ حملات مكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين؛ لرفع القمامة والأتربة بنطاق المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة، وكذلك أحياء الإسماعيلية الثلاثة من خلال معدات وعمال الوحدات المحلية.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم رفع مايقرب من 92 طن قمامة ومخلفات من نطاق قري نفيشة، عين غصين، مدينة المستقبل.

كما قام قسم الكهرباء بالمركز بصيانة وإصلاح 26 عامود من أعمدة الإنارة العامة بمنطقة عزبة العرايشية، منطقة الثلاث كباري التابعة لقرية عين غصين.

وفي إطار النشاط اليومي لحي أول مدينة الإسماعيلية، تم جمع ورفع 103 طن من القمامة والأتربة وناتج قص الأشجار بعدة مناطق مختلفة بالحي ومنها المحطة الجديدة، شارع سوريا، طريق كارفور، شارع محمد علي، كوبري تحيا مصر، الجامعة القديمة، حي الأسرة وحي الإسراء.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية بإزالة المخلفات والأتربة بعموم شوارع الحي، ومنها الشارع البحري وشارع المستشفى والطريق الدائري ومنطقة مقابر الشهداء.

وحرصًا على عدم انتشار الأوبئة والأمراض بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضاري بنطاق الحي، تم إزالة ونظافة نقطة تجميع النباشين المتواجدين خلف مدرسة الناصرية بمنطقة عرايشية مصر.

وقام حي ثالث بجانب نشاطه اليومي لرفع المخلفات بقطاعاته المختلفة، بصيانة كشافات الإنارة المحيطة بنادي النخيل، كما تم إعادة تركيب عمود كهربائي إثر سقوطه بمنطقة مساكن H&Z بحي الشيخ زايد.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة والطريق الرئيسي والتجمعات السكنية بشارع المعاهدة، بالإضافة لرفع مخلفات القمامة من قرى أبوصوير البلد، المحسمة الجديدة، قرية السبع آبار، المنايف الشرقية والغربية.

وفي استجابة سريعة لشكوى مواطنين بخصوص وجود حفر بشارع المعاهدة بأبوراجح، وعلى الفور تم وضع طبقة من السن والتربة الصفراء وتسوية الطريق ورش مياه بمعدات المدينة.

وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة، تم زرع أعمدة الإنارة الخاصة بطريق المعاهدة بداية من كوبري نفيشة العلوي حتى كوبري شعيب، كما تم صيانة كشافات إنارة عزبة غنيم بقرية المحسمة الجديدة وكشافات إنارة عزبة أبوجازية بقرية السبع آبار الغربية.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في نشاطها اليومي في قطاعي النظافة والإنارة العامة، حيث تم جمع ورفع 38 طن من القمامة والمخلفات، وذلك بنطاق المدينة وقرى أبوخليفة والبياضية.

كما تم صيانة 28 كشاف إنارة بمدخل مدينة القنطرة غرب، بجانب صيانة 14 كشاف إنارة وتركيب كشاف إنارة و2 لمبة وذلك بقرية أبوخليفة.

وتابع مركز ومدينة فايد أعماله الدورية، حيث تم جمع ورفع 120 طن من القمامة والمخلفات، وذلك بنطاق المدينة وقرى أبوسلطان، سرابيوم وفنارة.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة عدد من كشافات وأعمدة الإنارة بنطاق قرية فنارة.

وواصل عمال تحسين البيئة بمركز ومدينة القنطرة الشرق الخطة اليومية لرفع المخلفات والقمامة بنطاق المركز، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء، والمعهد الأزهري بنطاق المدينة القديمة.

وشدَّد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات استعدادًا لموسم الصيف والإجازات، موجهًا بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حرصًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة.