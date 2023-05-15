وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - :" أن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد كاميكازي، ويجرى حاليًا توضيح المعلومات المتعلقة بعواقب هذا الهجوم"،كما شنت روسيا 11 هجومًا صاروخيًا،على مدن خاركيف وكوستيانتينيفكا وزولوتشيف.

وأفادت الهيئة بأن روسيا شنت 41 غارة جوية ونفذت 74 هجوماً بقاذفات صواريخ متعددة على مواقع القوات والمستوطنات الأوكرانية، كا أسفر عن تضرر مدنيين ودُمرت المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية وألحق بها أضرار.

وحذرت هيئة الأركان العامة من احتمال أن شن ضربات صاروخية وجوية عبر أوكرانيا لا يزال مرتفعا..وأضافت في البيان:" أن الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شنت على مدار يوم أمس 17 غارة على مناطق كان يوجد فيها جنود روس ومعدات عسكرية".

على صعيد آخر، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إصابة سبعة مدنيين جراء قصف روسي على منطقة دونيتسك خلال الساعات الماضية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.