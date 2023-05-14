رئيس أوكرانيا: لا نهاجم الأراضى الروسية ولكننا نركز على تحرير أراضينا فقط

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صرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا لا تهاجم الأراضى الروسية ولكنها تركز فقط على تحرير أراضيها.

وقال زيلينسكى - فى مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز فى برلين وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "أما بالنسبة للهجمات على الأراضى الروسية ، فنحن لا نهاجم الأراضى الروسية، نحن نحرر أرضنا المشروعة لسنا مهتمين بشن هجمات على الأراضى الروسية ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك وليس لدينا أسلحة أيضا للقيام بذلك".



وأوضح رئيس أوكرانيا أن بلادها تركز حاليًا على إعداد هجوم مضاد لإنهاء احتلال أراضيها وفقًا للقانون الدولي.



وفيما يتعلق بزيارته للعواصم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، أشار زيلينسكى إلى أن "أوكرانيا تعمل على تشكيل تحالف للطائرات المقاتلة وتعتمد على دعم ألمانيا فى هذا الشأن".



وتابع قائلا: "نعمل حاليا على تشكيل تحالف للطائرات المقاتلة وزياراتى إلى العواصم الأوروبية تهدف جزئيا إلى تحقيق ذلك، أعتقد أننا سننجح".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قد تلقت كمية كافية من الأسلحة للهجوم ، أوضح "بضع زيارات أخرى ستكون كافية".



وأضاف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أنه يتعين عليه القيام بعدة زيارات أخرى لتكديس الكمية اللازمة من الأسلحة للهجوم الأوكراني.



وشدد على أن أوكرانيا مهتمة بإشراك أكبر عدد ممكن من الدول فى تنفيذ معادلة السلام لكن أى خطة سلام يجب أن تستند إلى المقترحات الأوكرانية، قائلا "الحرب تجرى على أراضى دولتنا ، وبالتالى فإن أى خطة سلام ستستند إلى مقترحات أوكرانيا، هذا هو موقفنا الواضح ، هذه هى خطة أوكرانيا".



وأضاف الرئيس الأوكرانى "نحن مستعدون للمناقشات ولأى مقترحات ولكن فقط على موقعنا".



وأعلن المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع زيلينسكى عن منح أوكرانيا حزمة مساعدات أخرى بقيمة 2.7 مليار يورو من شأنها أن تساعد الأوكرانيين فى الدفاع عن أنفسهم بشكل فعال.