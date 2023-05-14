اليوم السابع
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أكرم القصاص
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13 قتيلا جراء عملية اختطاف رهائن بقاعدة أمنية فى باكستان

الأحد، 14 مايو 2023 11:28 ص
13 قتيلا جراء عملية اختطاف رهائن بقاعدة أمنية فى باكستان شرطة باكستان - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قتل 13 شخصا فى باكستان جراء الاشتباكات بين القوات شبه العسكرية التى تعرضت للهجوم على قاعدتهم ومقاتلين مجهولى الهوية احتجزوا عائلاتهم كرهائن.

وقال الجيش الباكستانى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن مقاتلين اقتحموا القاعدة الأمنية فى بلدة "مسلم باغ" فى إقليم بلوشستان الجنوبى الغربى وأسروا ثلاث عائلات فى مبنى سكني.. مضيفا مقتل 6 مسلحين و6 أفراد من قوات الأمن الحكومية ومدنى واحد، كما أصيب 6 أشخاص آخرين بينهم امرأة.


ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم لكن حركات المقاومة البلوشية تشن منذ عدة عقود حركة تمرد ضد الدولة فى هذه المحافظة وتستهدف فى كثير من الأحيان قوات الأمن.

 


باكستان

إقليم بلوشستان

اشتباكات

مسلم باغ



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