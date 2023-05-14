مصرع طالبة وإصابة 3 أشخاص من أسرتها فى انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

لقت طالبة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص بينهم جدتها بحروق فى أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل الأسرة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبش التابعة لمركز افبراهيمية، ما أدى إلى انهيار جدران المنزل ومصرع فتاة وإصابة جدتها، 65 سنة، وشخصين آخرين من الأسرة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة