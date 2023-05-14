مصرع طالبة وإصابة 3 أشخاص من أسرتها فى انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقت طالبة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص بينهم جدتها بحروق فى أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل الأسرة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق لتلقي الإسعافات اللازمة.