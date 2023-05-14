ضبط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل، قبل ترويجه 50 طربة حشيش على عملائه بمدينة العاشر من رمضان.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "سعيد ع س م" 51 سنة، مقيم في الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية ، وإذن النيابة العامة، تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وعثر بحوزته على 50 طربة من مخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات، وهاتف محمول ومبلغ من المال.

وتبين حيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والمبالغ المالية جزء من حصيلة الاتجار، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.