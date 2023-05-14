محافظ الدقهلية يناقش الموقف التنفيذي لحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر الأراضي الفضاء الغير مستغلة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظه و محسن طه مدير عام المجالس و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية و باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة ومدير عام مكتب محافظ الدقهلية، و عصام حجاج مدير عام متابعة مكتب المحافظ،و نها فهمي مدير عام العلاقات والمراسم و اشرف جاد اداره المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتوره مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، و ايهاب ندا مديرية الشباب والرياضة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لحصر الأراضي الفضاء الغير مستغلة بنطاق المحافظة، ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة الأراضي الفضاء الغير مستغلة لإعادة استغلالها مره اخري بالتنسيق مع جهات الولاية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

ووجه " المحافظ " بالإستغلال الأمثل لكافة الأراضي الفضاء الغير مستغلة، في مشروعات قومية واستثمارية متنوعه تدر دخلاً للدولة، ووضع تصور لهذه المشروعات طبقاً للاحتياج الفعلي لكل مركز ومدينة لهذه المشروعات .

وأكد "مختار" ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر املاك كل جهة لتعظيم الموارد منها.

وأشار "المحافظ" إلى أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الصحه والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحوكمة اصول الدولة لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل في مشروعات قومية وخدمية للمواطنين وتنمية موارد المحافظات والحفاظ علي املاك الدولة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.