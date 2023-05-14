الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لقرية ميت فارس بالدقهلية

الدقهلية ـ شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 226 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس.

وجاء فى القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

ونصت المادة الأولى على :"تعمل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة، على النحو التالى: يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 1 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد المنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونصت المادة الثانية على: "تعدل المخططات التفصيلية لقرية الصلاحات التابعة لمركز ومدينة على النحو التالى.. يتم إلغاء جزء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد المنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونصت المادة الثالثة على: "تعمل المخططات التفصيلية لقرية كفر الصلاحات مركز بنى عبيد، يتم إدراج الشارع المحدد برقم (1) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع المحدد برقم (2) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعلمت للقرية وأحكام القانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك. لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

وجاء المخطط التفصيلى لقرية كفر الصلاحات: "مادة 1 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار مادة 5 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.