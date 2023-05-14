فرحة الذهب الأصفر.. حصاد القمح يرسم البسمة على وجوه مزارعى دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

بدأ موسم حصاد القمح منذ بضع أيام، وفرحة الحصاد تملأ وجوه مزارعي مصر في كل مكان، سنابل الخير، الذهب الأصفر، مصدر الأمن الغذائي، جميعها مسميات أطلقها الفلاح على محصول "القمح".

التقي" اليوم السابع" بعدد من مزارعين محافظة دمياط، والذين بدأوا في حصاد "القمح" استعدادا لتوريده إلي مقرات الجمعيات الزراعية داخل المحافظة، العشرات من العمال داخل الحقول يقومون بعمليات التجميع، بينما انشغل آخرين بالعمل على ماكينات فرز القمح، الكل مشغول في حصاد سنابل الخير.

"الخير كتير، وعجلة الإنتاج بن تتوقف أبدا"، بهذه العبارة بدأ صديق فتيح أحد مزارعين دمياط حديثه قائلا: " بدأنا الاستعداد جيدا منذ اليوم اليوم لزراعة القمح، الجمعيات الزراعية وفرت لنا كافة احتياجاتنا، لم نتوقف لحظة واليوم نحصد نتيجة هذا المجهود".

واستمر مزارع دمياط في الحديث قائلا: "زرعنا هذا العام 32 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة، إنتاجية للفدان تصل إلي 17 أردب قمح، الخير كثير وهذا واضح منذ بدء الحصاد" واستكمل الحديث قائلا: "مشروع تبطين الترع علامة فارقة معنا كمزراعين، يسر علينا كثيرا وأصبح الإنتاج اسهل بكثير، دعم رئيس الجمهورية كان عامل أساسي في نجاح الفلاح خلال الفترة الماضية، ليس القمح فقط ولكن في كافة الحاصلات الزراعية".

واختتم عم صديق مزارع دمياط الحديث قائلا: "فلاحين دمياط لم يتقفوا عن الإنتاج أبدا، نبعث رسائلنا للمواطنين انتم في أمان وبلدكم كلها خير".