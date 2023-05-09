السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد افتتاح موسم حصاد القمح

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية، على مساحة 1008 أفدنة بقرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين الجديدة.

وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية، وعددًا من المزارعين.

وأدار السكرتير العام حوارًا مفتوحًا مع مسئولي الشركة والمزارعين، للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 19إردب قمح صنف مصر3.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 33 ألف و27 فدان و13 قيراط، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – جيزة 171– سدس 14) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان، مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها حتى اليوم التاسع من مايو الجاري لموسم حصاد القمح 2023 تبلغ 20ألف فدان، حيث تم توريد 19ألف طن.

مؤكدًا على أنه تم توريد 19 ألف طن من محصول القمح إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين و أبوسلطان ومركز تجميع الحمد.

واختتم بحثِّ مزارعين القمح بدائرة المحافظة بضرورة الاهتمام بتوريد محصول القمح إلى الصوامع والشُّون المُعدَّة لذلك والمنتشرة بجميع المراكز على مستوى المحافظة على وجه السرعة، على أن يتم احتفاظ المزارع بما يثبت توريده للقمح بالصوامع والشون.

وأيضًا حث المزارعين على عدم تجميع القموح وتخزينها بمخازن خاصة بهم؛ منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد القموح للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين والتأكد من جودة القموح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مؤكدًا أن سعر الإردب الذي قررته الدولة مناسب للفلاح وبنسبة زيادة عن العام الماضي تقارب الضعف.

مضيفًا أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام أسوة بالأعوام الماضية، حيث تم وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية بشكل عام، وبشكل خاص زراعة القمح، والتي تصل إجمالي المساحة المزروعة به في المحافظة إلى 33 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات المحلية؛ وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، وتم توريد 19ألف طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى اليوم الثلاثاء.

وأعرب المزارعون عن سعادتهم لتواجد السكرتير العام للمحافظة نيابة عن المحافظ، بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والاستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 ليصبح سعر توريد الإردب 1500جنيه بدلًا من سعر 1250 جنيهًا وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.