اليوم السابع
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عاطل يكشف تفاصيل تحويل شقته لمخزن مخدرات وأسلحة فى بولاق الدكرور

الأحد، 14 مايو 2023 09:06 م
عاطل يكشف تفاصيل تحويل شقته لمخزن مخدرات وأسلحة فى بولاق الدكرور قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه في بولاق الدكرور وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، عن تحويل شقته لمخزن للمضبوطات، تمهيدا لترويجها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا. 
 
أضاف المتهم أنه يستخدم سيارة ملاكي في توصيل المواد المخدرة والأسلحة لعملائه، وأرشد عن مصدر الحصول على المواد المخدرة، كما كشف عن هوية عاطل اشترى منه الأسلحة ليتولى بيعها لعملائه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم،  والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
وردت معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة وأسلحة نارية في بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 3 سلاح نارى – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – هاتف محمول –  2 قطعة سلاح أبيض – سيارة – مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 

مكافحة المخدرات

تجارة الأسلحة

عقوبة الإتجار بالمخدرات

بولاق الدكرور

امن الجيزة



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