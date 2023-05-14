اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 07:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيرى للملابس

الأحد، 14 مايو 2023 06:10 م
رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيرى للملابس رئيس الجامعة يفتتح المعرض الخيرى
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المعرض الخيري الثاني للملابس والأحذية والشنط، والذى يشارك به مختلف الكليات.
 
يأتى تنظيم هذا المعرض السنوى لخدمة الطلاب، وتقديم احتياجاتهم من الملابس والأحذية والشنط، وذلك ضمن خطة الجامعة وأنشطة رعاية الشباب وإدارة التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم وتقديم مختلف المتطلبات التى يحتاجها الطلاب.
 
ويتولى الإشراف على المعرض الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف تنفيذى سمر الشباسي مدير إدارة التكافل الإجتماعي.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

المعرض الخيرى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة