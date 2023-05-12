جامعة المنوفية تنظم قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر

نظمت جامعة المنوفية ، قافلة طبية موسعة الي القري الأكثر احتياجاً بمحافظة قنا بصعيد مصر، وذلك تحت رعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف الداودي ‏محافظ قنا، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالباري عميد كلية الطب جامعة المنوفية.

واستقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفريق الطبي المتخصص المنوط بأعمال القافلة الطبية الموسعة قبيل انطلاقهم الي صعيد مصر، متمنياً لهم التوفيق والسداد والنجاح، مؤكداً أن الوصول إلي المرضي الغير قادرين والقري الاكثر احتياجاً هو واجب وطني في المقام الأول ووسام يتشرف به كل طبيب مخلص متفاني في عمله.

قامت القافلة بعلاج عدد كبير من المرضى هذا بالإضافة إلي إجراء العمليات الجراحية في تخصصات" العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات"، علي نفقة الدولة ، كما قامت القافلة بتوزيع جميع الأدوية بالمجان وتنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي في أمراض سرطان الثدي وكيفية الإكتشاف المبكر والعلاج من هذه الأمراض من خلال المتخصصين بمؤسسة بهية ،حيث أنطلقت أعمال القافلة أمس الخميس الموافق 11 من مايو الجاري بقرية المراشدة مركز الوقف ، والجمعة بقرية هّو مركز نجع حمادي ، ومن المقرر أن تختمم القافلة أعمالها غداً السبت بقرية البوصة مركز أبو تشتت

قام بالأشراف على تنفيذ أعمال القافلة الدكتور فريد وجدي الأستاذ بكلية الطب جامعة المنوفية والمشرف علي القوافل بالجامعة وذلك بالتعاون مع الدكتور محمد شعبان المنسق العام للقافلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كما اشرف علي الإعداد والتجهيز للأدوية الدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة جامعة المنوفية