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خلال ساعات.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان"

الأحد، 14 مايو 2023 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
 
 
 

هيكل الاخوان الجنايات

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المستشار محمد حماد



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