تدريب سيدات قرى حياة كريمة بالشرقية على إعداد الوجبات بـ"مطبخ المصرية".. صور

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، تدريب عدد من السيدات بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية".

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأن مبادرة "مطبخ المصرية" تستهدف تدريب عدد من السيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.



مطبخ المصرية بقري حياة كريمة بالشرقية (1)



مطبخ المصرية بقري حياة كريمة بالشرقية (2)



مطبخ المصرية بقري حياة كريمة بالشرقية (3)



مطبخ المصرية بقري حياة كريمة بالشرقية (4)



مطبخ المصرية بقري حياة كريمة بالشرقية (5)



مطبخ المصرية بقري حياة كريمة بالشرقية (6)