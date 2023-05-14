اليوم السابع
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تحرير 197 محضرا تموينيا خلال حملة تموينية فى المنوفية

الأحد، 14 مايو 2023 01:51 م
تحرير 197 محضرا تموينيا خلال حملة تموينية فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية اليوم الأحد حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفرت الحملات عن تحرير (197) محضرا تموينيا متنوعا ما بين (101) محضر مخالفات مخابز و(96 ) محضر مخالفات أسواق.

 

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التى تم تحريرها، محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الزيوت لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة فى الأسواق، فيما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لقيامه ببيع عدة أنواع من السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مخبز سياحى بناحية شارع مجمع المواقف لحيازته كمية قدرها (5) إسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة من قبل الدولة دون تصريح من الجهات الرقابية المختصة.

 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تموين المنوفية

حملات تموينية



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