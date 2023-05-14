اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط

الأحد، 14 مايو 2023 03:16 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية أم المحبة
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك  بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.
 
وقدم الأب البطريرك القداس، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.
 
وجاء ذلك بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، المطران المنتخب لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك. شارك أيضًا الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، والقمص يوسف أقلاديوس، والأب إبرام يوسف، والأخوات الراهبات.
 
وألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة، تحدث فيها حول مسيرة الخدمة لنيافة الأنبا كيرلس وليم، ثم ألقى نيافة الأنبا بولا عظة القداس الإلهي، متأملًا في إنجيل اليوم.

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

اسيوط



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