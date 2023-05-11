اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تعلن مراسم صلاة القداس والجناز للأنبا كيرلس وليم

الخميس، 11 مايو 2023 10:07 ص
الكنيسة الكاثوليكية تعلن مراسم صلاة القداس والجناز للأنبا كيرلس وليم الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية إقامة مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

 

وتقام المراسم بمشاركة السفير البابوى بمصر، رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، فى المواعيد التالية:

 

يوم الجمعة 12 مايو: إلقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا. ومن الساعة الخامسة مساءً، وحتى الثامنة مساءً.

 

يوم السبت 13 مايو: الساعة 12 ظهرًا: صلاة القداس الإلهى

 

الساعة 1 ظهرًا: صلاة الجناز.

 

تقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، وعنوانها: 140 شارع الثورة.

 

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا إبراهيم إسحاق

الانبا كيرلس وليام

مطران أسيوط



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