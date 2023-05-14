الأنباء الكويتية" تسلط الضوء على الدور المصرى فى التوصل إلى هدنة "غزة"

إيمان حنا

سلطت صحيفة "الأنباء الكويتية" الضوء على الدور المصرى فى التهدئة بقطاع غزة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فكتبت الصحيفة تقريرا تحت عنوان "إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوافقان على هدنة فى غزة بوساطة مصرية"، مستعرضة الجهود المصرية التوصل لاتفاق التهدئة بين الطرفين.

وقالت الصحيفة الكويتية، إن الجهود المصرية نجحت فى اقناع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بالموافقة على هدنة لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة مساء أمس السبت.

واستكملت الصحيفة تقريرها مشيرة إلى نص الاتفاق على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، والذى جاء بعد ساعات من تجدد تبادل إطلاق الصواريخ والقصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية المسلحة فى قطاع غزة.

ووفق الصحيفة فإن مصادر فلسطينية أمنية وشهود عيان قد أكدوا، أن الطيران الإسرائيلى شن سلسلة غارات استهدفت منازل سكنية وأراضى زراعية فى مناطق متفرقة من القطاع ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة.

واستكملت الصحيفة قائلة: من جهته، قال مدير المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة سلامة معروف أن عدد جرحى الهجمات الإسرائيلية تجاوز 150 مصابا 60% منهم نساء وأطفال.



الأنباء الكويتية

وفى شمال الضفة الغربية المحتلة، قتل شابان فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين فى مخيم بلاطة للاجئين فى نابلس التى اقتحمها جيش الاحتلال لعدة ساعات. وذكرت حركة «فتح» التى يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الشابين ينتميان إلى كتائب «شهداء الأقصى" وهى الجناح العسكرى للحركة.

فى المقابل، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية من غزة على تجمعات سكنية عديدة فى جنوب إسرائيل دوت على إثرها صافرات الإنذار.

وكانت عدة جهات عربية ودولية قد أشادت بنجاح وساطة مصر وجهودها الكبيرة من أجل تهدئة الأوضاع الملتهبة بقطاع غزة.