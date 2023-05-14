أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، متابعا: "بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لابد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة". الرئيس السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده". الرئيس السيسي: الدولة تهتم بالتصنيع الزراعى وفق أحدث الأبحاث لتلبية احتياجات السوق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، متابعا: "بقول الكلام ده ليه.. دايما بنقول عناوين.. عاوزين نهتم بالتصنيع الزراعي.. مشوار الوصول لإنتاج تصنيع زراعي.. مش بيتعمل كده.. لازم دراسات وأبحاث، وتتأكد أن المنتج يلبي طلبات السوق عندك طبقا للمعايير المستخدمة". رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية: نستهدف إنتاج مليون طن قمح استعرض اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، جهود الشركة في استصلاح الاراضى الصحراوية، مشيرا إلى زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد.

وزير التموين: 420 لجنة تعمل على استقبال القمح فى كل أنحاء الجمهورية

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في توفير القمح، مؤكدا أن محصول القمح وخاصة في مصر يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية أن لم يكن أهم مشروع استراتيجي في مصر، لأسباب كثيرة ليس للعائد الاقتصادي، الأساس إنتاج رغيف الخبز جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري. واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وتشيد بالدور المصرى رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدة بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق. التعليم: نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ستعلن فى المدارس أكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعلن فى المدارس بعد انتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، مضيفة أن درجات الفصل الدراسي الأول تضاف إلى درجة الترم الثاني وتحدد حالة الطالب راسب أن ناجح، مضيفة أن درجة الترم الأول تشمل أيضا ما حصل عليه الطالب فى تقييمات أعمال السنة. الجارديان: وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تم بجهود مصرية أكدت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيلين والفلسطينيين، والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية على الرغم من الانتكاسات المتكررة. المدارس تبدأ إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للرابع والخامس الابتدائى بدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل خاصة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، حيث وجهت المديريات مديرى المدارس بإعلان النتائج للطلاب بعد إضافة درجات الفصلين الدراسيين وأعمال السنة. وزير الإسكان: انتهاء حجز الوحدات المطروحة بإعلان "سكن كل المصريين 4" أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء حجز الوحدات المطروحة في كافة المدن ضمن إعلان "سكن كل المصريين 4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، فيما عدا ثلاث مدن فقط.

وزير التموين من شرق العوينات: احتياطى الدولة من القمح يكفى لـ 5 أشهر