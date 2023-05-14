اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 07:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد انتهاء التصحيح..

التعليم: نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ستعلن فى المدارس

الأحد، 14 مايو 2023 07:00 ص
التعليم: نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ستعلن فى المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعلن فى المدارس بعد انتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، مضيفة أن درجات الفصل الدراسي الأول تضاف إلى درجة الترم الثاني وتحدد حالة الطالب راسب أن ناجح، مضيفة أن درجة الترم الأول تشمل أيضا ما حصل عليه الطالب فى تقييمات أعمال السنة.

 
وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه لا يوجد وقت محدد لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف التى انتهت من الامتحانات، مضيفة أنه يتم إعلان النتائج عقب انتهاء مرحلة التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.
 
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى السبت 6 مايو الجارى وتستمر حتى نهايتها.
 
 
وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .
 
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.
 
 

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

اخبار مصر

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

نتيجة امتحانات الترم الثاني 2023

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة