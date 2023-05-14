التعليم: نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ستعلن فى المدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعلن فى المدارس بعد انتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، مضيفة أن درجات الفصل الدراسي الأول تضاف إلى درجة الترم الثاني وتحدد حالة الطالب راسب أن ناجح، مضيفة أن درجة الترم الأول تشمل أيضا ما حصل عليه الطالب فى تقييمات أعمال السنة.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه لا يوجد وقت محدد لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف التى انتهت من الامتحانات، مضيفة أنه يتم إعلان النتائج عقب انتهاء مرحلة التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى السبت 6 مايو الجارى وتستمر حتى نهايتها.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .