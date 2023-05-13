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انتظام امتحانات صفوف النقل بالإعدادية والابتدائية.. صور

السبت، 13 مايو 2023 12:49 م
انتظام امتحانات صفوف النقل بالإعدادية والابتدائية.. صور انتظام امتحانات صفوف النقل
كتب ـ محمود طه حسين

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انتظمت صباح اليوم السبت امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بالتصدى لمحاولات الغش، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات الفنية وتقيس نواتج التعلم والفهم والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة وتراعى المستويات المعرفية كما أن الصياغة واضحة.
 
أكدت المديريات التعليمية، أنه يتم تصحيح امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل أولا بأول، مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشددة على أنه يتم تصحيح كراسات الإجابة وفق نماذج إجابات مع التزام لجان تقدير الدرجات بضرورة قراءة الإجابة وأيضا تصحيح كل الإجابات إذا كانت هناك إجابات أخرى داخل كراسة الامتحان، ومنح الدرجات المخصصة لكل سؤال من الأسئلة مع مراجعة درجات أعمال السنة لإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر مارس وأبريل الماضيين على درجة امتحانات نهاية العام الدراسى للطلاب.
 
جدير بالذكر، أن صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسى 6 مايو الجارى وما زالت الامتحانات مستمرة.
 
 
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امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

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