انتظام امتحانات صفوف النقل بالإعدادية والابتدائية.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

انتظمت صباح اليوم السبت امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بالتصدى لمحاولات الغش، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات الفنية وتقيس نواتج التعلم والفهم والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة وتراعى المستويات المعرفية كما أن الصياغة واضحة.

أكدت المديريات التعليمية، أنه يتم تصحيح ا متحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل أولا بأول، مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشددة على أنه يتم تصحيح كراسات الإجابة وفق نماذج إجابات مع التزام لجان تقدير الدرجات بضرورة قراءة الإجابة وأيضا تصحيح كل الإجابات إذا كانت هناك إجابات أخرى داخل كراسة الامتحان، ومنح الدرجات المخصصة لكل سؤال من الأسئلة مع مراجعة درجات أعمال السنة لإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر مارس وأبريل الماضيين على درجة امتحانات نهاية العام الدراسى للطلاب.

جدير بالذكر، أن صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسى 6 مايو الجارى وما زالت الامتحانات مستمرة.