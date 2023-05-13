مدير تعليم الجيزة: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل

كتبت - مرام محمد

أثنى أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على حسن سير غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وانضباط العمل بها أثناء أداء الطلاب للامتحانات، وذلك من خلال متابعة غرف عمليات الإدارات فى حضور سمية الخطيب وكيل المديرية.

وأكد مدير المديرية على عدم وجود أية شكاوى تخص العملية الامتحانية، وأن العمل يسير على قدم وساق ويتسم بالجدية والانضباط فى جميع الإدارات التعليمية.

وقال إن طلاب الصف الأول الثانوى أدوا اليوم امتحانهم فى مادة اللغة الأجنبية وكان عدد المتقدمين فى الفترة الصباحية 74274 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، أما بالنسبة للفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 3642 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98.5%.

وأضاف أن طلاب الصف الأول الإعدادى أدوا امتحانهم اليوم فى مادة الجبر والإحصاء وكان عدد المتقدمين للامتحان فى الفترة الصباحية 190176 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%، أما بالنسبة للفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 38017 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98.5%.

وتابع أن طلاب الصف السادس الابتدائى أدوا امتحانهم اليوم فى مادة الرياضيات وكان عدد المتقدمين للامتحان فى الفترة الصباحية 191015 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%، أما الفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 29372 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95.5%.

وأكد مدير المديرية التزام الجميع بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن اللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه حرصا على مصلحته، متمنيا لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.