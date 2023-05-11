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"تعليم الجيزة": امتحانات الصف السادس فى مستوى الطالب المتوسط

الخميس، 11 مايو 2023 09:44 م
"تعليم الجيزة": امتحانات الصف السادس فى مستوى الطالب المتوسط امتحانات - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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انطلقت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى بمحافظة الجيزة للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" اليوم الخميس، بمادة اللغة العربية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انتظام امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في يومها الأول دون شكاوى أو معوقات، مشيرة إلى أن 193 ألفا و478 طالب وطالبة على مستوى المحافظة أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية بنسبة حضور 97٪.
 
وأشارت إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، منوهة بأن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
 
وأكدت المديرية تصحيح الامتحانات أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.
 
ووفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم السبت المقبل 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

امتحانات الصف السادس الابتدائى

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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