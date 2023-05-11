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"تعليم الجيزة": 97٪ نسبة حضور طلاب الصف السادس الابتدائى بامتحان اللغة العربية

الخميس، 11 مايو 2023 07:03 م
"تعليم الجيزة": 97٪ نسبة حضور طلاب الصف السادس الابتدائى بامتحان اللغة العربية طلاب - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، اليوم الخميس، امتحانات مهاية العام الدراسى بصفوف النقل فى يومها السادس، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن طلاب الصف السادس الابتدائى أدوا في اليوم الأول لهم الامتحان في مادة اللغة العربية، بإجمالي 193478 طالب وطالبة مقيدين، بنسبة حضور 97٪، كما أدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحانهم اليوم فى مادة الهندسة بإجمالي 166093 طالب وطالبة مقيدين فترة صباحي بنسبة حضور 96٪، وبإجمالي 33193 طالب وطالبة مقيدين فترة مسائي بنسبة الحضور 95٪.
 
وأضاف أن طلاب الصف الثانى الثانوي العام أدوا امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الأجنبية بإجمالي 75772 طالب وطالبة مقيدين فترة صباحي بنسبة حضور 98.8% وبإجمالي 2871 طالب وطالبة مقيدين فترة مسائي بنسبة حضور 98.4%.
 
وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها، مشددا على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعتها ميدانيا بصورة دورية من قبل مدراء العموم.
 
وشدد مدير المديرية على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على أبنائنا الطلاب، مؤكدا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحتهم.

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