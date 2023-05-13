محافظ بورسعيد:سنتحمل تكاليف التأمين الصحى ومتأخرات الإيجار للأسر الأكثر احتياجا

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ورئيس حى الزهور ورئيس حى الضواحى، والتحول الرقمى والحوكمة والشئون القانونية.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة، والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان كلا في اختصاصه، تبدأ عملها من اليوم، وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

وأعلن المحافظ، عن تحمل الجهاز التنفيذي للمحافظة للمبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلاً عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجاً خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقيين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات وغيرهم من الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خلال الأسبوع الحالي من الحالات التي تم بحثها وتحديدها من قبل اللجنة.

ووجه محافظ بورسعيد، أن تقوم اللجنة بمتابعة أعمال صيانة الصرف الصحي في أحياء الزهور والضواحي في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المتابعة الدورية لأعمال الصيانة بالمناطق السكنية التي شهدت تطورا مؤخرا، كما تختص اللجنة بمتابعة سير العمل في القوافل التعليمية التي تنظمها مديرية التعليم.