علامات بتقولك إنك مدمن سكر.. اعرفها وتجنب أضرار السكريات

كتبت إيناس البنا

وفقًا للخبراء في جامعة بوردو حسب موقع " timesnownews" ، السكر يمكن أن يكون أكثر إدمانًا من الكوكايين، من الناحية المثالية ، يجب ألا يستهلك الشخص أكثر من 30 جرامًا من السكريات الخالية من السكر الموجودة في الحبوب والبسكويت والمشروبات الغازية والزبادي.

وهذا يشمل أيضًا السكر الموجود في العصائر والعسل، فمثلا تحتوي كعكة الدونات متوسطة الحجم على 14 جرامًا من السكر - وبالمثل تحتوي بسكويت القمح على 5.1 جرام من السكر ويمكن أن تساهم هذه الأطعمة عند تناولها بكميات كبيرة في زيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم وتسوس الأسنان.

يرتبط تناول السكر الزائد أيضًا بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ومخاطر الكبد الدهني جنبًا إلى جنب مع ميول الإفراط في تناول الطعام واضطرابات المزاج.

هل السكر دائما سيئ؟



لا يتم إنشاء جميع أشكال وأنواع السكر بالطريقة نفسها، وبالتالي لا يلزم تجنبها جميعًا، على سبيل المثال ، يختلف السكر الموجود في ألواح الشوكولاتة عن السكر الموجود في الفاكهة والذي يُعرف باسم الفركتوز ، وهو خيار أفضل من النوع الصناعي المكرر المضاف، يوجد السكر أيضًا في الحليب المعروف باسم اللاكتوز - يتم تكسيره بواسطة إنزيم يعرف باسم اللاكتاز.

هل أنت مدمن على السكر؟



قد لا تشعر بالضرورة بإدمان السكر، يتجلى ذلك في الرغبة في تناول أكبر عدد ممكن من الحلويات، يمكن أن يشمل ذلك الكحك والحلوى والمشروبات السكرية أو أكثر - عندما يفشل الشخص في الشعور بالرضا حتى بعد تناول كميات جيدة من الحلويات، يحدث هذا لأن الجسم يبدأ في احتياج المزيد من الأنسولين للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم. مع مرور الوقت ، يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

بغض النظر عن كمية السكر التي تتناولها، فقد لا تشعر بالقدر الكافي، إذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة السكرية ، فيمكن أن ينعكس ذلك بالطرق التالية: