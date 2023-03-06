5 طرق للتخلص من إدمان السكر.. منها شرب الماء

كتب – حسام الشقويرى

صناعة المواد الغذائية تمكنت من السيطرة ليس فقط على براعم التذوق لدينا ، ولكن أيضًا على كيمياء الدماغ والهرمونات. نحن نلوم أنفسنا على استهلاك الكثير من السكر . ولكن حتى أولئك الذين يدركون كيفية عمل الهرمونات والناقلات العصبية التي تغذي الرغبة الشديدة في تناول السكر ، يواجهون صعوبة في تسخير الأدوات لمكافحتها عندما يتم توجيه مليارات الدولارات لقيادة هذا الاضطراب البيولوجي. قد تبدو احتمالية التخلي عن السكر تمامًا أمرًا شاقًا ، ولكن من الممكن أن تتعلم كيف تقلل من السكر وفقا لما نشره موقع realsimple.

إليك بعض الأساليب التي أثبتت جدواها لمساعدتك على التخلص من إدمان السكر للأبد

1 - احصل على مزيد من النوم

لا يدرك الناس ذلك ، لكن عدم النوم جيدًا يمكن أن يؤثر على الرغبة الشديدة في تناول السكر. تقول سامانثا كاسيتي حيث أظهرت الدراسات أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات " . و "علاوة على إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي ، من المهم أن تنظر في أنماط نومك. للمساعدة في تقليل الرغبة الشديدة ، استهدف الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة."

2 - اعرف الفرق بين الرغبة والجوع

في كثير من الأحيان عندما نعتقد أننا جائعون ، فإننا في الواقع نشعر فقط بالرغبة. ماهو الفرق؟ في المرة القادمة التي تريد فيها الوصول إلى كعكة الشوكولاتة هذه ، اسأل نفسك: إذا كان الشيء الوحيد الذي كان عليّ أن آكله الآن هو تفاحة ، فهل سأأكلها؟ إذا كانت الإجابة "لا" ، فمن المحتمل أنك تشتهي ولست جائعًا في الواقع. عندما تكون جائعًا ، فإن ما ترغب في تناوله يكون مرنًا ، وعندما تشعر بالرغبة في تناول الطعام ، فهو ليس كذلك. في المرة القادمة التي تجيب فيها بـ "لا" على هذا السؤال ، خذ 20 دقيقة قبل أن تتصرف على أساسه. غالبًا ستجد أن الرغبة تزول ؛ إذا لم تسمح لنفسك بالانغماس بعناية .

3 - أضف بعض البروتين إلى وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات



وجدت دراسة نظرت في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للأشخاص الذين يتناولون وجبة فطور غنية بالبروتينات انخفاضًا في النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدةفى الحصول على السكر ، ولذلك حاول إضافة بعض البروتين إلى وجبة الإفطار الخاصة بك ويمكنك تقديم الحبوب الساخنة أو الباردة مع بعض الزبادي اليوناني ، أو تناولها مع بضع بيضات على جانبها لزيادة تناولك للبروتين. إذا كنت تتناول الخبز أو الخبز المحمص ، فقم بتضمين بعض سمك السلمون المدخن للحصول على فوائد بروتين."

4 - امتنع عن تناول السكر في الأطعمة غير الحلوة

إذا لم تستطع التخلي عن الآيس كريم والشوكولاتة ، فحاول التخلص من الكاتشب والصلصة. تقول إيلين روهوي ، دكتوراه في الطب ، حاصلة على درجة الدكتوراه ، وهي طبيبة متدربة في طب الأطفال والبالغين: "السكر موجود في العديد من التوابل والصلصات ، ويجب على المرء أن يحرص على عدم افتراض أنه لا يجب أن يحتوي على السكر ويوجد السكر في أنواع كثيرة من الكاتشب والخردل والصلصة والمارينارا والصلصات الأخرى. ويمكن العثور عليه أيضًا في بعض الوجبات مثل أرز السوشي وعصيدة من دقيق الذرة."



5 - شرب المزيد من الماء

غالبًا ما يخلط الناس بين العطش وإحدى الطرق البسيطة للتعامل مع إدمان السكر هي شرب المزيد من الماء ". "إنه بديل ممتاز للمشروبات الأخرى ويساعد في الشعور بالامتلاء ، مما قد يمنع تناول وجبات خفيفة غير مقصودة على الأطعمة السكرية. في إحدى الدراسات ، الأشخاص الذين زادوا من تناولهم للمياه يوميًا قللوا من تناولهم للسكر يوميًا."