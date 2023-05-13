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صحة المنيا: إجراء 49 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

السبت، 13 مايو 2023 02:36 م
صحة المنيا: إجراء 49 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار غرفة عمليات - أرشيفية
المنيا –حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إجراء 49 ألف و68 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها  رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم اجراء 7 آلاف و14 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أبريل الماضي.
 
وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة ان المبادرة  تتم بمشاركة  20  مستشفي داخل المحافظة  وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعى بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال،  مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي  ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.

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