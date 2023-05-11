إجراء 555 عملية خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن إجراء 555 عملية جراحية خلال شهر أبريل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار المرضى للعمليات الجراحية فى المستشفيات.

وتضمنت العمليات الجراحية تخصصات مختلفة منها "42 جراحة عظام - 29 جراحة مخ وأعصاب - 371 عيون - 44 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية والقسطرة الطرفية - 54 قسطرة قلبية".

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن العمليات الجراحية تأتى من خلال المبادرة الرئاسية التى تستهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى، مشيدا بجهود ونجاح الفريق الطبى المشارك فى هذه العمليات، وجميع اللجان التى شاركت فى نجاح تلك المبادرة، مثل مكافحة العدوى والتسجيل الطبى والجودة وشئون المرضى والفريق الإدارى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجراء هذه العمليات الجراحية يأتى فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، وأن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة، خاصة فى التخصصات الدقيقة، مشيرا إلى التوسع فى الخدمات المقدمة عن طريق وحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين، وتفعيل خدمه العيادات التخصصية بالإدارات الصحية بعدد 48 وحدة صحية بـ 13 إدارة صحية بنطاق المحافظة.