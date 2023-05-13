رفع 32 طن مخلفات وقمامة فى حملات تجميل وتمهيد طرق قرى أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن استمرار العمل فى تمهيد وترميم الطرق بالمركز، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بتمهيد وترميم وفرد تربة زلطية بداية من شارع المركز الطبي حتى السكة الحديد (طريق أبو عرنوط)، وذلك تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ووكيل مرافق أرمنت الحيط، ومشرفي النظافة ومعدات المركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه قام رجال المدينة أيضاً بحملة نظافة بشوارع أرمنت الحيط، وتم رفع 12 طن مخلفات وقمامة بالطريق، وذلك من كوبرى زنين حتى حدود أرمنت مع قرية المريس، ومنطقة كوبرى الزيات وشارع ترعة عيوشه، فيما قامت إدارة النظافة والتجميل اليوم بترميم وتمهيد شارع الآثار، مروراً بشارع المركز الطبي ومبنى التأهيل المهنى، كما تم رفع 20 طن مخلفات وقمامة بطريق أبو عرنوط بأرمنت الحيط من طريق مشيمش حتى مدخل أرمنت الحيط البحرى.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.



أعمال التطوير والتجميل اليومية فى قرى أرمنت



العمل فى تمهيد شوارع مدينة أرمنت



العمل فى تمهيد وترميم الطرق بأرمنت



تجميل شوارع قرى مدينة أرمنت



رفع 32 طن مخلفات وقمامة بشوارع أرمنت