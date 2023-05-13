مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب مصرعه فى العقد الثانى من العمر صعقاً بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لحين فحصها والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان شاب فى العقد الثانى من العمر داخل منزله، متوفى نتيجة الصعق بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة لرعاية الصحية بالمحافظة لحين فحصها والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه عقب تصادم دراجة نارية به في منطقة نجع الخطباء شرق مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية في طفل لدى عبوره الشارع بمنطقة نجع الخطباء شرق مدينة الأقصر، وتم نقل جثمان الطفل البالغ من العمر 5 سنوات لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما لقي مواطن وسيدة مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بالشوم والاسلحة النارية بين عائلتين في منطقة نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.