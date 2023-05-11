اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 06:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية: البدء فى تنفيذ برنامج "التعاقب الوظيفى" لاختيار الكفاءات

الخميس، 11 مايو 2023 05:33 م
مياه المنوفية: البدء فى تنفيذ برنامج "التعاقب الوظيفى" لاختيار الكفاءات الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مياه المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، على أهمية تصميم برامج لتقييم وإعداد القادة والكوادر المؤهلة لإدارة ملفات مجالات العمل المتنوعة بالشركة، على النحو الذي يحقق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتماشيا مع سياسة الدولة في الاستثمار في العنصر البشري والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وقال:أعطت الشركة القابضة أولوية لاستكمال وإعداد خطط التعاقب الوظيفي لسد الفجوات للوظائف القيادية وتحديث نظام المسار الوظيفي الإدارى للقيادات ليتماشي مع خطط التعاقب الوظيفي
 
وأضاف أنه تم البدء في تقييم الوظائف القيادية لرئيس قطاع ، مدير عام ، مدير إدارة، درجه أولي للوظائف التخصصية في الفتره من 7/5 حتى 11/5/2023 .
 
حضر التقييم الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب غاده عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركه القابضة، وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركه القابضة ، نهى إبراهيم الدسوقي مدير مركز اعداد القاده بالشركة القابضة وسيد شافعي بمركز إعداد القادة بالشركه القابضة، والمهندس محمد عبد الله مدير عام التدريب بشركه المنوفية، مع وجود المقيمين الفنيين والإداريين بمراكز التقييم .
 
 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

شركة مياه المنوفية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة