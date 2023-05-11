مياه المنوفية: البدء فى تنفيذ برنامج "التعاقب الوظيفى" لاختيار الكفاءات

وقال:أعطت الشركة القابضة أولوية لاستكمال وإعداد خطط التعاقب الوظيفي لسد الفجوات للوظائف القيادية وتحديث نظام المسار الوظيفي الإدارى للقيادات ليتماشي مع خطط التعاقب الوظيفي

وأضاف أنه تم البدء في تقييم الوظائف القيادية لرئيس قطاع ، مدير عام ، مدير إدارة، درجه أولي للوظائف التخصصية في الفتره من 7/5 حتى 11/5/2023 .

حضر التقييم الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب غاده عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركه القابضة، وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركه القابضة ، نهى إبراهيم الدسوقي مدير مركز اعداد القاده بالشركة القابضة وسيد شافعي بمركز إعداد القادة بالشركه القابضة، والمهندس محمد عبد الله مدير عام التدريب بشركه المنوفية، مع وجود المقيمين الفنيين والإداريين بمراكز التقييم .