19 سيارة متنوعة و3 أوناش جديدة تدخل الخدمة لدعم أسطول مياه القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية عن تدعم أسطول سيارات الشركة بعدد من السيارات الجديدة والمعدات بالشركة، ضمن خطة الشركة فى تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنه تفقد رئيس الشركة 2 سيارة كسح ماركة مان سعة 10 م/3، للتعامل مع الأعطال وسحب تجمعات المياه وكذلك 3 ونش شوكة حمولة 3 أطنان، للعمل بالورشة والمحطات، و5 سيارات نقل قلاب لنقل الرواتب ماركة شيفروليه حمولة 5 أطنان، و2 سيارة شيفرولية جامبو نصف نقل حمولة 5 أطنان، لدعم معدات الطوارئ والورش، و7 سيارات ربع نقل فردى كابينة ماركة نيسان للعمل بالفروع والورش والطوارئ.

وقال رئيس مياه القليوبية، إن تدعيم معدات الشركة يسهم في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، وضمان سلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات.

وأوضح، أن الشركة تسعى دائما إلى تدعيم أسطولها بمعدات جديدة لمواجهة أعمال الطوارئ وأعمال إصلاح وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أهمية تطوير وسرعة الأداء بالشركة بشكل يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.