محافظ دمياط تفتتح 5 مشروعات خدمية خلال العيد القومى للمحافظة.. اعرف التفاصيل

دمياط - معتز الشربينى

تحتفل محافظة دمياط كل عام بعيدها القومى فى 8 من مايو كل عام، وهي ذكرى جلاء الحملة الصليبية عن المشرق الإسلامي، وبهذه المناسبة افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي تضاف إلى محافظة دمياط.

1- شارع السفير الريدى

تم افتتاح شارع السفير عبد الرؤوف الريدي "الفنار سابقًا" بمدينة عزبة البرج بعد تنفيذ أعمال تطويره والتى تم إدراجها ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزى للتعمير المشتملة على تطوير عدد من الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة والتى جاءت على مدار عامين متتاليين.

وشهد الشارع أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والكهرباء والإنارة وإنشاء أرصفة جانبية بمسطح7437 م2 وجزيرة وسطى وشبكة لصرف مياه الأمطار، وأيضًا تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت بمسطح 32168م٢ وبطول 1400 متر، حيث حرصت المحافظة على وضع مخطط شامل لتطوير الشارع ورفع كفاءته الذى يُعد المدخل الرئيسي للمدينة ليضاف إلى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الطرق والتنسيق الحضارى بنطاق المحافظة.

2- تطوير مستشفى اليوم الواحد

كما تم افتتاح أعمال تطوير مستشفى اليوم الواحد بشارع 107 مدينة رأس البر التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة، وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية و جناح العمليات بعدد 2 غرفة كبرى و 6أسرة بالعناية المركزة، وخلال تفقدها للمستشفى، حيث أطلعت "محافظ دمياط "على ما تم تحقيقه بالمشروع وأيضًا نتائج قافلة أمراض العيون التى جاءت بالتعاون مع نادى روتارى ومركز ابحاث أمراض العيون والتى تم خلالها إجراء 514 كشف طبى وأيضا إجراء 110 عمليات زرع عدسة ومياه بيضاء.

كما أشارت محافظ دمياط إلى الدور الذى تقوم به المستشفى لتقديم الخدمة الطبية وتغطيتها بالمدينة خاصة خلال فصل الصيف مع تردد الملايين من الزائرين عليها ، مؤكدة أن أعمال التطوير تتواكب مع تلك الرؤية.

3- 2 أتوبيس سياحي برأس البر

من ناحية أخرى، أطلقت محافظ دمياط بدء الإطلاق التجريبي لعدد 2 أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة ، معلنة أيضًا عن تشغيل الاتوبيسين اليوم برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى، على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الأتوبيسين سيساهما فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة خاصةً خلال أشهر الصيف ، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل ، والعكس ، لافتة إلى أن الأتوبيس الواحد يستوعب 72 راكب وذلك باجمالى 144 راكب للأتوبيسين.

4- مبنى التأمين الصحى

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبنى فرع التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط ، وتفقدت "المحافظ" مبنى الفرع الذى يقع على مساحة 500 م2، حيث شهد أعمال تطوير شاملة ، ويتضمن 5 طوابق بعدد 60 غرفة مقسمة للاقسام الإدارية ومركز رئيسى لخدمة العملاء وآخر لخدمة المواطنين وقاعة فيديو كونفرنس.

وأكدت "محافظ دمياط " أن المشروع جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية و توفير الخدمات الطبية لجميع الفئات، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

5- مدرسة التمريض

كما أزاحت محافظ دمياط ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط، وتفقدت "المحافظ " مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد أول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب 4 مدارس للبنات ، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية والعملية والحاسب الآلى.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات.