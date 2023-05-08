مستشفى التأمين الصحى ومدرسة للتمريض.. أبرز مشروعات دمياط احتفالا بعيدها القومى

مستشفى التأمين الصحي

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبنى فرع التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط، والذى يقع على مساحة 500 م2، وشهد مبنى التأمين الصحي بدمياط، أعمال تطوير شاملة، والتى تضمنت تطوير 5 طوابق بعدد 60 غرفة مقسمة للاقسام الإدارية ومركز رئيسى لخدمة العملاء وآخر لخدمة المواطنين و قاعة فيديو كونفرنس.

وأكدت محافظ دمياط، أن المشروع جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية و توفير الخدمات الطبية لجميع الفئات، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء ، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدرسة البنين للتمريض

تعد المدرسة الأولي داخل المحافظة لتعلم التمريض للبنين، فقد تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد اول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب 4 مدارس للبنات، وتضمنت المدرسة عدة قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى.

جاء مشروع مدرسة البنين للتمريض ضمن مشروعات المحافظة لتطوير التعليم الفنى بكافة تخصصاته، لتسجل محافظة دمياط إنجازا جديدا في ملف التعليم الفنى. خاصة في مجال المريض وذلك لدعم المنظومة الطبية داخل المحافظة.

مستشفى اليوم الواحد

كان لقطاع الصحة نصيب الأسد في مشروعات المحافظة التنموية، ليتني مشروع مستشفي اليوم الواحد بمدينة رأس البر أحد أبرز تلك المشروعات التي شهدتها المحافظة ضمن احتفالاتها بالعيد القومي.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية و جناح العمليات بعدد 2 غرفة كبرى و 6 أسرة بالعناية المركزة.

وأطلعت محافظ دمياط خلال جولتها داخل المستشفى على ما تم تحقيقه بالمشروع وأيضًا نتائج قافلة أمراض العيون التى جاءت بالتعاون مع نادى روتارى ومركز ابحاث أمراض العيون والتى تم خلالها إجراء 514 كشف طبى و أيضاً إجراء 110 عمليات زرع عدسة ومياه بيضاء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، وذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية بما يساهم فى دعم تلك المنظومة و تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

طريق السفير عبد العظيم الريدي

جاء هذا المشروع ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، والتي استهدفت تطوير عددا من الشوارع الرئيسية المحافظة على مدار عامين متتاليين.

شملت أعمال تطوير طريق السفير عبد العظيم الريدي "الفنار" سابقا على عدة محاور أبرزها إحلال وتجديد شبكات المرافق والكهرباء والانارة وإنشاء أرصفة جانبية بمسطح 7437م2، إضافة إلي تطوير الجزيرة الوسطى و كذلك شبكة لصرف مياه الأمطار.

كما شملت أعمال تطوير الطريق أيضا على تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت بمسطح 32168م2 بطول 1400متر.

افتتاح مدخل رأس البر السياحي

تطوير مدخل رأس البر، أحد المشروعات السياحية التي شهدتها المحافظة اليوم خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، جاء ذلك ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الصيف

تضمن المشروع تطوير الميدان وتشجيره ورصف الطريق المحيط به وتخطيطه، فضلا عن تطوير مداخل المدينة أيضا ضمن مشروعات المشاركة المجتمعية لتطوير قطاعات المحافظة.

تستعد رأس البر لاستقبال موسم الصيف بعدة مشروعات لكن أبرزها جاء تطوير المدخل الرئيسي للمدينة، إضافة إلي دخول خدمات أخري لخدمة قطاع السياحة بالمحافظة.

إطلاق الأتوبيس السياحي برأس البر

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لعدد 2 أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر والذي تم تنفيذه من خلال المشاركة المجتمعية.

مشروع الاتوبيس السياحي بمدينة رأس البر يأتي كأحد المشروعات التنموية التى أعدتها المحافظة لاستقبال فصل الصيف، والذي سيسهم في خلق حلولا متعددة لأزمات المواصلات التي تشهدها المحافظة خلال فترة الصيف، مما يؤدي إلي التيسير على المواطنين وكذلك رواد المدينة من خارج المحافظة من أجل التنقل بين المدينة.

كما أن مشروع الأتوبيس السياحي سيسهم فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة خاصةً خلال أشهر الصيف، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل والعكس، لافتة إلى أن الأتوبيس الواحد يستوعب 72 راكبا، وذلك باجمالى 144 راكبا للأتوبيسات.