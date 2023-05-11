قطع المياه عن قرية دشاشة ببنى سويف اليوم لربط خط 6 بوصة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية دشاشة التابعة لمجلس قروى دشطوط مركز سمسطا، وذلك اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، وذلك للقيام بربط خط 10 بوصة على خط 6 بوصة.