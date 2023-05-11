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قطع المياه عن قرية دشاشة ببنى سويف اليوم لربط خط 6 بوصة

الخميس، 11 مايو 2023 02:00 ص
قطع المياه عن قرية دشاشة ببنى سويف اليوم لربط خط 6 بوصة قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية دشاشة التابعة لمجلس قروى دشطوط مركز سمسطا، وذلك اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، وذلك للقيام بربط خط 10 بوصة على خط 6 بوصة.
 
 وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال ربط الخط، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.
 
 

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